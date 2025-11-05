В федерации баскетбола РФ отметили позитивные тенденции

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Многие страны активно сотрудничают с Российской федерацией баскетбола (РФБ). Об этом на сессии "Основа для будущих побед: готовим резерв сборных России" в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

"Мы смогли сохранить все резервные сборные, смогли проводить сборы. Есть советчики, которые говорят, что без соревнований не нужно собирать сборную, но у нас мнение - что это часть патриотического воспитания, - сказал он. - Игрок стремится надеть майку сборной страны и быть частью большой державы. Без соревнований сложно, но мы стараемся давать практику".

"Чувствуем послабление от других стран, многие активно с нами сотрудничают. Наши команды летом сыграли со сборными Словении, Сербии, Швейцарии, Венгрии. Мы ведем работу, чтобы наши команды получали практику с сильными соперниками", - добавил исполнительный директор РФБ.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.