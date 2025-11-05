Российский баскетболист остается в реанимации после избиения

Баскетболист московского клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский.

Ранее Ершов получил черепно-мозговую травму после избиения в ночном клубе.

"Он был доставлен в ЦРБ Раменского с закрытой черепно-мозговой травмой, с подозрением на перелом основания черепа. Диагноз подтвердился. Вчера его перевезли в Москву. Было стабильно тяжелое состояние, сегодня статус - состояние средней степени тяжести, но он в реанимации остается", - сказал Чернявский.

"Через сутки-двое из реанимации в нейрохирургическое отделение переведут, если динамика будет положительная", - добавил собеседник агентства.

Ершову 18 лет, он выступает за "ЦСКА-Юниор" с 2025 года.