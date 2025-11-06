Уэстбрук обновил абсолютный рекорд НБА

36-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, оформил 204-й трипл-дабл в своей карьере в победном матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (121:116).

После того как Расселл по ходу матча записал в свой актив 23 очка, 16 подборов, 10 передач, он обновил абсолютный рекорд лиги по трипл-даблам. У легендарного Оскара Робертсона, находящегося на второй строчке, на счету 181 трипл-дабл. У звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича — 169.

В победном матче с «Уорриорз» Уэстбрук стал лучшим игроком, реализовав девять бросков с игры (шесть двухочковых и три из четырёх трёхочковых) за 35:25 на паркете. Коэффициент полезности Расселла составил «+42».