Чемпион НБА арестован по обвинению в хранении наркотиков

Бывшего баскетболиста «Бостон Селтикс» и «Мемфис Гриззлис» Тони Аллена арестовали за хранение наркотиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на отчет шерифа округа Пойнсетт, штат Арканзас (США).

Инцидент произошел в среду. Автомобиль, в котором находился экс‑баскетболист, был остановлен примерно в 80 км к северо‑западу от Мемфиса. У Аллена была найдена упаковка с марихуаной. При обыске машины полицейские обнаружили коробку для сигарет с порошкообразным веществом, которое позже было идентифицировано как кокаин.

— Во время контакта помощник шерифа почувствовал сильный запах марихуаны, исходящий из салона автомобиля, что побудило его потребовать обоих мужчин (водителя и Аллена) выйти из машины, — говорится в отчете.

Аллену 43 года, он чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона». Всего он провел 820 матчей в регулярных чемпионатах и 112 игр в плей‑офф. Аллен шесть раз входил в символическую команду лучших игроков обороны НБА.