Йович рассказал, чем разозлил Йокича

Никола Йович рассказал, чем разозлил Николу Йокича
22-летний сербский форвард Никола Йович, представляющий клуб НБА «Майами Хит», рассказал о своих взаимоотношениях с 30-летним центровым Николой Йокичем («Денвер Наггетс») после поражения в очном матче со счётом 112:122.
«Мы много с ним общаемся. Он обезумел, потому что я подписал продление [с «Майами»]. Он хотел видеть меня в Денвере" (смеётся). Но, да, мы общаемся. Ничего особенного. Но мы стараемся поддерживать связь и поддерживаем друг друга, потому что нас, сербских игроков, не так уж много в НБА. [После Олимпиады и Евробаскета] он стал моим очень хорошим другом. Я рад, что познакомился с ним, я рад, что у меня была возможность сыграть с ним вместе», — приводит слова Йовича The Miami Herald.