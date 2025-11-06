Илона Корстин оценила переход Алексея Шведа в УНИКС

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин поделилась подробностями о целях и особенностях нового внутрисезонного турнира — Winline Basket Cup.

Вчера, 5 ноября, в Санкт-Петербурге в рамках турнира состоялся матч между «Зенитом» и УНИКСом, который завершился победой гостей со счетом 91:72.

«В Кубке мы собрали лучшие по спортивной составляющей и маркетинговым достижениям российские команды, а также две зарубежные — «Мегу» и «Игокею». У нашего турнира международный статус, это было изначально одной из основных задач нового соревнования. Лига совместно с клубами и партнёрами применяет опыт Матча всех звёзд и делает баскетбольные матчи ярким событием для болельщиков. Мы много работаем над улучшением ТВ картинки, улучшаем свет на аренах. Таким образом, баскетбольные матчи становятся более привлекательными и интересными для наших зрителей. На матче «Зенит» — УНИКС в Санкт Петербурге благодаря выступлению современного артиста, судя по ликованию болельщиков от его выступления, нам удалось привлечь новую аудиторию. И хотя сегодня был рабочий день, не самое удобное время матча, а параллельно шёл футбол, зал был практически полный [5000 зрителей]. Если говорить о баскетбольной составляющей, у «Зенита» сейчас большие проблемы с составом из-за травм основных игроков. УНИКС на контрасте, находится сейчас в отличной форме, демонстрируя зрелую и качественную игру», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы.

Также Илона прокомментировала переход 36-летнего российского защитника Алексея Шведа в УНИКС: