Центровой «Зенита» рассказал о перспективе перехода в НБА

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился мнением о возможном переходе в клуб НБА.

© БК "Зенит"

‎«Смотрю ли в сторону НБА? Обязательно. Я работаю только для того, чтобы становиться лучше. И конечно, желание играть как можно больше на высшем уровне всегда есть. Для себя я знаю, что есть такая перспектива», — сказал Мартюк.

‎На данный момент в НБА выступает российский защитник Егор Дëмин. Игрок был выбран клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА-2025.

‎За фарм-клуб «Майами Хит» играет россиянин Владислав Голдин, а за фарм-команду «Оклахома-Сити Тандер» заявлен Виктор Лахин.

‎Мартюк перешел в «Зенит» летом этого года из «Локомотива». 25-летний центровой является воспитанником кубанского клуба. В составе сине-бело-голубых баскетболист провел 8 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2025/26. На его счету в среднем за игру: 10,9 очка; 7 подборов; 1,5 потери; 0,1 ассиста и 0,4 перехвата.