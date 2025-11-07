Экс-игроку НБА понадобилась помощь родителей

Родителям арестованного за мошенничество Дэймона Джонса пришлось использовать дом в Хьюстоне в качестве залога для освобождения бывшего игрока
49-летний бывший игрок и тренер Дэймон Джонс, обвиняемый в рамках дел о торговле инсайдерской информацией для ставок на игры НБА и мошенничестве в покере, вышел из-под стражи. Его родителям пришлось использовать свой дом в Хьюстоне в качестве залога, установленного в размере 200 тысяч долларов.
Джонс проходил через процедуру банкротства в 2013 и 2015 годах. Во второй раз за ним числился долг в 640 тысяч долларов, 47 из которых были на счету Bellagio Hotels and Casino.
В 2016 году Джонс стал чемпионом НБА в составе тренерского штаба Тайрона Лю в «Кливленде», после чего использовал перстень в качестве залога для займа.
За свою 11-летнюю игровую карьеру (1998-2009) Джонс заработал около 22 миллионов долларов.
