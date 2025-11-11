Стало известно, когда Стефен Карри вернется на площадку

После трехматчевого отсутствия из-за болезни звезда «Голден Стейт» Стефен Карри вернется на площадку, когда команда встретится с «Оклахомой» в ночь на среду.
Карри не значился в списке травмированных «Уорриорс», опубликованном в 13:30 по тихоокеанскому времени перед матчем с действующим чемпионом НБА.
Без Карри «Уорриорс» одержали одну победу при двух поражениях, проиграв дважды на выезде «Сакраменто» и «Денверу», перед тем как победить в «Чейз-центре» ослабленный состав «Индианы».
Участие центрового «воинов» Эла Хорфорда в матче с «Тандер» остается под вопросом.
