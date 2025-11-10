Израильский баскетбольный клуб объявил о переходе экс-игрока ЦСКА

Израильский клуб «Маккаби» (Тель-Авив) объявил о подписании контракта до конца сезона с датским баскетболистом Габриэлем Лундбергом (1,93 м, 30 лет). Игрок может действовать как разыгрывающий, так и атакующий защитник.

«Мы рады добавить в состав Лундберга — опытного защитника с отличными качествами и лидерскими навыками. Он поможет нам в разных аспектах игры, включая защиту», – сказал главный тренер команды Одед Каташ.

«Очень рад присоединиться к «Маккаби» – одному из самых уважаемых и страстных клубов Европы. Всегда ощущал невероятную энергию болельщиков в Тель-Авиве и не могу дождаться, чтобы стать частью этой атмосферы», — прокомментировал свой переход Лундберг.

В минувшем сезоне Габриэль выступал за «Партизан» и набирал в Евролиге 7,9 очка, 2,2 подбора и три передачи в среднем за матч. Ранее защищал цвета ЦСКА и «Виртуса» и других команд.