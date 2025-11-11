Леброн Джеймс будет тренироваться с фарм‑командой

Четырехкратный чемпион НБА форвард «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на этой неделе будет тренироваться с фарм‑командой клуба «Саут‑Бэй Лейкерс» из G‑лиги, сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера Джей Джей Редика.

Джеймс на данный момент не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне НБА из‑за проблем с седалищным нервом.

Летом 40‑летний баскетболист задумывался о завершении карьеры, но отложил окончательное решение на неопределенный срок. В прошлом сезоне НБА Леброн набирал 24,2 очка в среднем в матчах регулярного чемпионата и 25,4 очка в пяти играх плей‑офф.

«Лос‑Анджелес Лейкерс» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.