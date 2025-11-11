Баскетболист попал в аварию

Итальянский баскетболист Маттео Беттанти попал в аварию на своем автомобиле "Феррари". Об этом сообщает портал Sport Italia.

© Соцсети

По информации портала, спортсмен потерял управление своим автомобилем и врезался в стену магазина. Его экстренно эвакуировали на вертолете в больницу. Беттанти находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Инцидент произошел в городе Павия.

Беттанти 21 год, он играет за команду второго по силе дивизиона чемпионата Италии "Палласанестра". Ранее он выступал в студенческой лиге США, а в сезоне-2023/24 вернулся в Италию и играл за "Виджевано". Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы.