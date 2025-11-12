Матч звезд НБА сменит формат

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила, что Матч звезд в 2026 году пройдет в новом формате.

Как отмечается на сайте НБА, соревнования состоятся в формате кругового турнира с участием двух команд, составленных из американских баскетболистов, и одной, в которую войдут игроки из других стран. Встречи будут продолжаться по 12 минут, в каждой из трех команд будет не менее восьми баскетболистов. В финальную игру выйдут две лучшие команды.

Участники Матча звезд (по 12 от каждой конференции) будут выбираться следующим образом: по пять баскетболистов стартовых пятерок — по итогам опросов болельщиков (50% голосов), действующих игроков НБА (25%) и представителей СМИ (25%), а остальных 14 игроков выберут главные тренеры клубов НБА.

Если в ходе голосования не будут отобраны минимум 16 американских и восемь игроков из других стран, то комиссар НБА Адам Сильвер выберет дополнительных баскетболистов, чтобы достичь этого числа.

Матч звезд пройдет 15 февраля в Лос‑Анджелесе.