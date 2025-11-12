Новичок «Зенита» высказался о Санкт-Петербурге

Новичок «Зенита» Лука Шаманич поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга. Контракт с сине-бело-голубыми хорватский баскетболист подписал в начале ноября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

© Чемпионат.com

— Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Это ваш первый визит в наш город?

— Спасибо, да. На самом деле, это мой первый раз в России вообще.

— Вы прибыли сегодня утром (интервью записано 10 ноября, — прим. «Чемпионата»). Откуда летели?

— Я прилетел из Стамбула. Из моего родного города Загреба в Стамбул, а оттуда — в Санкт-Петербург. Прилетел утром. Город красивый, погода отличная. Мне очень нравится, просто потрясающе, – приводит слова Шаманича пресс-служба «Зенита».