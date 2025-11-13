Полиция установила подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА

Сотрудники подмосковной полиции установили подозреваемого в избиении баскетболиста московского клуба "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова в одном из ночных клубов, принимаются меры к задержанию подозреваемого.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в полицию обратился мужчина 2007 года рождения, у которого в одном из ночных клубов на улице Воровского произошел конфликт с неизвестным. В результате молодому человеку были причинены телесные повреждения, он был госпитализирован.

"Сотрудниками полиции правонарушитель 1999 года рождения установлен, в отношении него следователем следственного управления МУ МВД России "Раменское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские принимают меры по розыску и задержанию подозреваемого. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадал в результате инцидента баскетболист московского клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов.

Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский 4 ноября сообщил ТАСС, что Ершов получил черепно-мозговую травму после избиения в ночном клубе. Отмечалось, что он находится в ЦРБ подмосковного города Раменское в тяжелом состоянии. 12 ноября Ершов был выписан из больницы, он продолжит восстановление дома.