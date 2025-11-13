Агент объяснил, почему Демин быстро завоевывает доверие тренеров в НБА

Алексей Карванен, агент 19-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и представитель агентства BDA в России, высказался о российском баскетболисте.

«Егор выглядит очень хорошо на старте сезона. Оправдывает высокий выбор «Бруклина» на драфте. Клуб очень заботливо восстанавливал Егора после травмы, полученной во время подготовки, и не пытался форсировать его возвращение. Во время НБА Китай тура было заранее известно, что его будут беречь, но дали понять, что по возвращении в США он получит игровое время. По обратной связи из клуба понятно, что все довольны, как он начал сезон, и ждут дальнейшего прогресса и частых выходов на паркет в стартовой пятёрке. Плюс Егора состоит в том, что он может быть полезен на паркете во многих компонентах. Начиная с команды юниоров «Реала», далее в NCAA, теперь и в команде НБА. Игра с его появлением на площадке становится легче для всех, включая тренера и его партнёров. Добывать очки — это важное качество, но умение помогать своим партнёрам в этом — редкий дар. Я уверен, что мы увидим большой прогресс Егора в этом элементе в ближайшее время, когда он разрешит себе чуть больше рисковать. Думаю, скоро он прибавит в проходах и начнет больше использовать элементы средней игры. Пока он пытается играть так, чтобы у тренера не было опасений оставить молодого игрока на площадке в важный момент из-за рискованных или необдуманных решений, которые принимают молодые игроки, пытаясь доказать свою состоятельность. Егор не из этой категории. Чем увереннее Егор чувствует себя на паркете, тем больше качественных, полезных и красивых элементов в его исполнении мы увидим. В первый сезон нужно зайти плавно и прежде всего поверить в самого себя, свои умения и силу. Важно понимать, что ты попал в лигу с лучшими игроками и атлетами на земле и ты точно принадлежишь к этой элитной группе. Играя каждый день против сильнейших игроков, которых ты привык видеть по телевизору, а теперь сражаясь против них, важно отдавать себе отчёт, в том, что каждый из них перед тем как стать звездой, прошёл через тот же самый процесс адаптации и роста, взлётов и не самых удачных моментов, что и ты. Прогресс на площадке придёт в любом случае, особенно у Егора. Он окружён баскетбольной семьёй и лучшими помощниками. А самое важное, звёзды в момент рождения Егора были в созвездии оранжевого мяча, поэтому у него всё получится», — приводит слова Карванена сообщество «ВКонтакте» — «Команда Егора Дёмина».