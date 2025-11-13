В НБА обновили рейтинг новичков

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Предыдущим лидером рейтинга являлся новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб, но теперь гонку возглавил Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс».

Рейтинг лучших новичков НБА на 13 ноября: