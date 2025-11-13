В НБА обновили рейтинг новичков. Эджкомб потерял лидерство. Дёмин по-прежнему не в топ-10
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Предыдущим лидером рейтинга являлся новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб, но теперь гонку возглавил Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс».
Рейтинг лучших новичков НБА на 13 ноября:
- Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
- Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
- Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
- Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
- Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
- Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
- Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
- Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
- Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
- Уилл Ричард («Голден Стэйт Уорриорз»).
