Пашутин высказался после поражения «Пармы» в матче с «Локо»

Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила Краснодаре и завершилась со счётом 90:77 в пользу хозяев площадки.

«Думаю, что мы начали очень мягко, особенно в первой четверти. Давали доминировать Илье Попову под кольцом, также свободно действовал Кирилл Темиров. Сделали фокус на Робертсоне и Миллере, но в итоге допустили девять потерь, которые были совсем невынужденными. Потом пытались изменить ход игры, но так и не смогли справиться. Соперник навязал быстрый темп, за которым сегодня мы не успевали. Наши защитники провели не лучшую игру. Соперник предложил плотный прессинг, который и спровоцировал потери. У ребят было мало свободных атак — это разрушило наше нападение и вынудило парней действовать индивидуально в какие-то моменты. После мы поменяли защиту — на паркете были более рослые игроки, и это немного переломило ход матча. В заключительной четверти хорошо проявили себя наши молодые ребята — Лёва и Глеб. Они помогли отыграть 10 очков. Как раз в этой десятиминутке команда хорошо показала себя за счёт энергии, подвижности, коммуникации и желания — именно этого сегодня не хватило нашим лидерам в начале матча. Будем разбираться и готовиться к дальнейшим выездным встречам: впереди игра с «Автодором», а затем матч с ЦСКА», — приводит слова Пашутина пресс-служба пермского клуба.