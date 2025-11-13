Легенда НБА Чарльз Баркли назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА и ныне аналитик Чарльз Баркли поделился мнением о лучшем баскетболисте мира в данный момент. Как считает Баркли, таковым является центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

© Чемпионат.com

«То, что делает Джокер… Знаете, в спорте мы просто недооцениваем этого парня. Он лучший баскетболист в мире. Он просто выходит на площадку и набирает лёгкие трипл-даблы — примерно 25 очков, 16 подборов и 17 передач», — сказал Баркли в программе NBA Tip-Off на ESPN.

Йокич к настоящему моменту принял участие в 11 матчах нынешнего сезона НБА, где в среднем набирал 28,8 очка, совершал 13,1 подбора и отдавал 10,9 передачи.