Тренер «Миннесоты» подколол Джей Джей Редика

Крис Финч подшутил над Джей Джей Редиком.

Джей Джей Редик вывел «Лейкерс» в плей-офф в свой первый сезон на посту главного тренера, но до этой должности у него не было тренерского опыта. После завершения игровой карьеры он в основном занимался подкастингом и вел шоу вместе со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Выступая в прямом эфире шоу Зака Лоу, главный тренер «Миннесоты» Крис Финч, рассуждая о подкастинге, позволил себе колкость в адрес Редика.

«Ну, знаете, подкастов же достаточно, чтобы тренировать «Лейкерс», – заявил Финч.

В первом сезоне Редика во главе «Лос-Анджелеса» команда финишировала с результатом 50-32, заняв третье место в Западной конференции, но уступила «Тимбервулвс» Финча в пяти матчах в первом раунде плей-офф.

В текущем сезоне команды уже встречались дважды, но что одни, что другие играли без своих лидеров. Оба раза победа была за «Лейкерс».