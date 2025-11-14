Центровой «Пари НН» оценил старт сезона Демина в НБА

Российский центровой клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов поделился мнением о выступлении своего соотечественника Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Дёмин представляет «Бруклин Нетс». К настоящему моменту спортсмен сыграл в 10 матчах, где в среднем набирал 7,1 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

– Следишь за российскими игроками за границей?

– Смотрю хайлайты матчей Егора Дёмина в НБА. Он огромный молодец, что проявляет себя. Российскому баскетболу это очень нужно. Вся страна за него болеет и верит в то, что у него всё получится. Надеюсь, он легко адаптируется и будет показывать там свою лучшую игру. Егор Дёмин – отличный пример для юных спортсменов, – приводит слова Попова «Советский спорт».