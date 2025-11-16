Трипл‑дабл Йокича помог «Денверу» победить «Миннесоту» в матче НБА

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 123:112 (29:31, 26:29, 32:26, 36:26). В составе «Наггетс» трипл‑дабл оформил Никола Йокич (27 очков, 12 подборов и 10 передач), дабл‑дабл в активе Аарона Гордона (23 очка и 10 подборов) и Джамала Мюррэя (23 очка и 11 передач). У «Тимбервулвз» 28 очков набрал Энтони Эдвардс.

© freepik

«Денвер» с 10 победами в 12 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» (8–5) идет седьмой.

В параллельном матче «Лос‑Анджелес Лейкерс» в гостях переиграл «Милуоки» — 119:95 (30:18, 35:16, 27:38, 27:23). В составе «Лейкерс» 41 очко набрал Лука Дончич.

Остальные матчи игрового дня завершились следующим образом:

«Кливленд» — «Мемфис» — 108:100

«Шарлотт» — «Оклахома‑Сити» — 96:109

«Индиана» — «Торонто» — 111:129