Стал известен статус Леброна Джеймса в расследовании НБА

НБА начала новое расследование, связанное с возможной передачей инсайдерской информации букмекерам. Как информирует The Athletic, лига расширила проверку после арестов по делу о нелегальных ставках. В материалах фигурируют бывший игрок Дэймон Джонс, главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс и разыгрывающий «Майами Хит» Терри Розир.

По данным источников, независимая юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, нанятая лигой, запросила документы и мобильные телефоны у сотрудников нескольких клубов. В частности, как минимум 10 работников «Лейкерс» получили соответствующие уведомления. Исполнительный администратор Рэнди Мимс и ассистент тренера по физподготовке Майк Мансиас уже передали свои устройства добровольно.

В отчёте подчёркивается, что Леброн Джеймс, Мимс и Мансиас не являются фигурантами уголовного дела. Следователей интересует возможная осведомлённость сотрудников о действиях Джонса, которому предъявлены обвинения в продаже данных о состоянии здоровья игроков.

Расследование затронуло и другие клубы. По сведениям The Athletic, минимум два руководителя команд, упомянутых в федеральных материалах против Джонса и Терри Розира, получили уведомление о расширении проверки. При этом «Орландо Мэджик» не входит в число клубов, которых уведомила лига, несмотря на упоминание команды в федеральных документах.

Также сообщается, что на фоне скандала НБА рассматривает вариант ужесточения правил раскрытия информации о травмах игроков — предполагается, что более строгие нормы могли бы предотвратить утечки, приведшие к текущему расследованию.