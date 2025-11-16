Баскетболистки сборной России уступили команде Венгрии в товарищеском матче

Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче. Встреча в Секешфехерваре (Венгрия) завершилась со счетом 61:70 (20:17, 7:15, 18:16, 16:22).

Самым результативным игроком матча стала россиянка Анастасия Олаири Косу, набравшая 17 очка. У Венгрии 16 очков на счету Вираг Циллы Киш. В понедельник команды сыграют в ответном матче. Сборная России отстранена от турниров под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) с 2022 года.