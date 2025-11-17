Авторитетный аналитик поставил Демину оценку за матч с «Вашингтоном»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» (129:106). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку C (средний уровень).

«Бруклин» пытался понять, что поможет команде добыть вторую победу в непростом сезоне. Несмотря на травмы, клубу удалось воспользоваться проблемами «Вашингтона» и одержать уверенную победу. Майкл Портер-младший снова стал лидером — 34 очка, девять подборов и семь передач. Тайриз Мартин добавил 20 очков со скамейки. Дёмин продолжает выходить в старте на позиции разыгрывающего, пока новички Бен Сараф и Нолан Траоре находятся в G-лиге. «Нетс» позволяют ему учиться по ходу сезона. На атакующей половине он не произвёл большого впечатления, но был эффективен в обращении с мячом и не совершил потерь», — говорится в материале аналитика.