Подсчитано, сколько игроков НБА родилось после дебюта Леброна Джеймса в лиге

82 игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) родились после дебюта лёгкого форварда Леброна Джеймса в лиге. Соответствующая деталь была подмечена в трансляции матча регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс», который сейчас представляет Леброн, и «Ютой Джаз» (140:126).

Дебют Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся 29 октября 2003 года в матче с «Сакраменто Кингз». «Кливленд Кавальерс», за который тогда выступал Леброн, проиграл со счётом 92:106. Джеймс показал впечатляющую статистику. Спортсмен набрал 25 очков, совершил шесть подборов, отдал девять результативных передач и сделал четыре перехвата. В конце декабря ветерану исполнится 41 год.