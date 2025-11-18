БК «Детройт» повторил достижение 17-летней давности

Команда НБА «Детройт Пистонс» одержала 10 побед подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. Как отмечает пресс-служба лиги, последний раз клуб добивался подобного достижения в сезоне-2007/2008 – 10-матчевая победная серия продолжалась с 23 января по 13 февраля 2008 года.

В настоящий момент «Детройт» занимает первое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. На счету команды 12 побед при двух поражениях. В следующем матче регулярного чемпионата «Пистонс» на выезде сыграют с «Атлантой Хоукс». Встреча состоится 19 ноября и начнётся в 3:30 по московскому времени.