Дончич и Редик были недовольны нерешительностью Джеймса-младшего

Лука Дончич и Джей Джей Редик хотели, чтобы Бронни Джеймс брал на себя броски.

В начале матча против «Милуоки» защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс дважды отказался от возможности исполнить открытый трехочковый.

Это вызвало реакцию у его звездного партнера по команде Луки Дончича, который и создал для него эти возможности.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик прокричал со скамейки:

«Бронни, бросай чертов мяч!»

Эта игра стала для Бронни Джеймса второй в карьере, когда он вышел в стартовой пятерке. 21-летний защитник не набрал очки (0 из 2 с игры) и отметился 1 подбором, 1 передачей и 1 перехватом за 10 минут на паркете.