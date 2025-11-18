Леброн категорично ответил, примет ли участие в ОИ-2028

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, категорично ответил, примет ли участие в Олимпийских играх — 2028 в составе сборной США.

«Вы уже знаете мой ответ. Я буду наблюдать за происходящим из Кабо. Мы не можем превзойти то, что мы только что сделали», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.

Леброн является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе национальной команды США (2008, 2012, 2024). Также Джеймс стал бронзовым призёром на Олимпийских играх в 2004 году.