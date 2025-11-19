Леброн Джеймс установил еще один уникальный рекорд в первом же матче сезона

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как информирует Polymarket, ветеран калифорнийской команды стал самым возрастным игроком, когда-либо оформлявшим дабл-дабл в своём первом матче сезона.

© Чемпионат.com

Дабл-дабл Джеймс оформил в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (140:126). В этой встрече Леброн набрал 11 очков, сделал 12 передач, а также совершил три перехвата. Это был первый матч Леброна в нынешнем сезоне. Ранее игрок испытывал проблемы с седалищным нервом. В настоящий момент именитому спортсмену 40 лет.