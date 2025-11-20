БК ЦСКА отказался обменивать американца в «Олимпиакос»

Руководство команды Единой лиги ВТБ ЦСКА отказало греческому «Олимпиакосу» в обмене 30-летнего американского разыгрывающего защитника и лидера клуба Мело Тримбла, сообщил итальянский журналист Маттео Андреани в социальной сети Х.

По данным Маттео, руководство греческого клуба вступило в переговоры сразу с тремя командами в Европе с целью заполучить разыгрывающего защитника. Помимо армейцев в «Олимпиакосе» обратились к «Бахчешехир Колежи», чтобы обменять 27-летнего американца Малакая Флинна, а также к «Хапоэлю» из Иерусалима из-за интереса к 28-летнему Джареду Харперу.

Все команды отказали грекам в совершении данных сделок.