Егор Вяльцев: Куртинайтис тебе скажет прямым текстом: «Слушай, ты дерьмо»

Именитый российский баскетболист, а ныне тренер Егор Вяльцев рассказал о рабочих отношениях с Римасом Куртинайтисом, которого считает одним из самых значимых наставников в своей карьере. По его словам, несмотря на частые споры и жёсткие разговоры, их взаимодействие всегда строилось на честности, доверии и взаимном уважении.

— Римас Куртинайтис, как я понимаю, любимый тренер? Но я нашел старую новость, где он говорил, что у тебя на каждую его реплику 10 ответов, и это подрывает его авторитет. Кажется, он говорил это всерьез, не шутил. У вас разное бывало с Римасом?

— Ой, всякое было (смеется). Просто я же ёж. Большая часть тренеров таких игроков не любит. Но я тот ёж, который бьется до конца. Просто я также могу поговорить с тренером, могу ему сказать все, что я думаю, напрямую, могу вызвать его на разговор. У меня такой характер. Думаю, что во многом из-за этого я и не играл в сборной, спустя годы уже понимаю это. Да и тогда понимал, что греха таить.

Почему у нас с Куртинайтисом все было понятно? Да я просто пахал! Я по-настоящему работал и приносил пользу. Мы с ним много ссорились, но это ничего не значило, никогда не выходило за рамки. Мы могли друг другу высказать, а потом сесть и обсудить все. Он и с тренировок меня выгонял, но при этом в трудную минуту кто был первым, на кого он мог положиться? Серёга, я, Виталик (Моня и Фридзон — прим. «Чемпионата»). Мы всегда были с ним. Он начинал чемпионат с иностранцами, а заканчивал всегда с нами.

У нас очень хорошие отношения. Он хороший человек, игрок, психолог. И он честный, он всегда в глаза скажет, что думает. Римас не будет говорить тебе «да-да, все хорошо» и при этом не выпускать тебя. Ненавижу таких людей… А Куртинайтис тебе скажет прямым текстом: «Слушай, ты дерьмо». Он не будет ждать, когда ты выкипишь. Есть же такие тренеры, которые специально выводят тебя из нормального состояния, чтобы ты сам начал высказывать, и ты тогда постоянно будешь виноват. Курт не из таких, он честный и откровенный. Поэтому у нас была команда, был коллектив, были отношения и доверие. Я до сих пор ему очень благодарен, – приводит слова Вяльцева «Перехват».