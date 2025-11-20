Хавьер Паскуаль – перед матчем с «Анадолу Эфес»: чувствую себя тренером Евролиги

Новый главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем матче с клубом «Анадолу Эфес» в регулярном чемпионате Евролиги. Игра состоится сегодня, 20 ноября, в Стамбуле (Турция). Начало встречи – 20:30 мск.

«Эфес — команда с очень глубоким составом. Да, есть травмированные, но и те игроки, которые есть в ротации, очень сильны. Нам нужно быть максимально сосредоточенными и сыграть на высоком уровне, чтобы победить. Это очень динамичная команда, и они часто используют двух игроков, способных играть на позициях тяжёлого форварда и центрового, что усложняет задачу. Это команда, которая не полностью соответствует нашему стилю, поэтому нам важно действовать максимально сбалансированно в атаке и защите. Нам нужно сохранять спокойствие в самые сложные моменты. Очень рад вернуться в Евролигу. Чувствую себя тренером Евролиги, ведь неучастие в турнире давалось мне непросто», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Евролиги.