Президент Единой лиги оценил шансы Голдина и Лахина на успех в НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о шансах российских игроков Владислава Голдина и Виктора Лахина пробиться в НБА.

Напомним, Голдин не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, но подписал с «Майами Хит» двусторонний контракт. Лахин представляет фарм-клуба действующего чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Оклахома-Сити Блю».

«Они всё-таки не в той ротации пока. Им может повезти только в случае каких-то травм. Тебя экстренно вызывают из Лиги развития, дают небольшой шанс, цепляешься за него — и ты там. Вспомним Тимофея Мозгова, он так чемпионом НБА стал вместе с Леброном», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

