Обновлен график эффективности клубов НБА

«Оклахома» возьмет 70+ матчей. «Детройт» претендует на финал». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА за последние 10 матчей.
Среди его наблюдений:
- Ого, Канада!
- Привет, «Рэпторс»!
- «Оклахома» возьмет 70+ матчей.
- «Голден Стэйт» не знает, как набирать очки.
- У «Хьюстона» с этим пока все в полном порядке.
- «Детройт» всерьез претендует на выход в финал.
- У «Санз» все по-настоящему.
- «Орландо» вернулся в игру!
- Соперники «Уизардс» неудержимы!
Стась о 1-м голе в сезоне: «Собака и Ярушин помогли, будем их везде с собой возить. На символическом вбрасывании была спланированная акция»
«Оклахома» возьмет 70+ матчей. «Детройт» претендует на финал». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
«Карпин мстит «Зениту»! Если бы он выпустил Глушенкова с Перу, мы бы выиграли. Он его не выпустил в Петербурге – это акция против «Зенита». Орлов о тренере
Стась о 1-м голе в сезоне: «Собака и Ярушин помогли, будем их везде с собой возить. На символическом вбрасывании была спланированная акция»
«Оклахома» возьмет 70+ матчей. «Детройт» претендует на финал». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
«Карпин мстит «Зениту»! Если бы он выпустил Глушенкова с Перу, мы бы выиграли. Он его не выпустил в Петербурге – это акция против «Зенита». Орлов о тренере