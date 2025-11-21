«Оклахома» возьмет 70+ матчей. «Детройт» претендует на финал». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА за последние 10 матчей.

Обновлен график эффективности клубов НБА
Среди его наблюдений:

  1. Ого, Канада!
  2. Привет, «Рэпторс»!
  3. «Оклахома» возьмет 70+ матчей.
  4. «Голден Стэйт» не знает, как набирать очки.
  5. У «Хьюстона» с этим пока все в полном порядке.
  6. «Детройт» всерьез претендует на выход в финал.
  7. У «Санз» все по-настоящему.
  8. «Орландо» вернулся в игру!
  9. Соперники «Уизардс» неудержимы!

 

 

