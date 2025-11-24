«Бруклин» уступил «Торонто», проиграв 13-й матч сезона из 16. У Егора Дёмина — 5+3+4

В ночь с 23 на 24 ноября мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 119:109.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал пять очков, собрал три подбора и отдал четыре результативные передачи. При игровом времени 28.03 Егор реализовал 2 из 10 бросков с игры. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-2».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Тайриз Мартин — 26 очков, шесть подборов и три ассиста. У «Торонто» наибольшее количество очков набрал форвард Скотти Барнс — 17.

«Торонто» продлил победную серию в НБА до семи встреч, «Нетс» потерпели 13-е поражение в 16 встречах.