Гомельский назвал топ-5 легионеров в истории ЦСКА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о пятёрке лучших легионеров в историю ЦСКА.

© Чемпионат.com

ЦСКА в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 10 побед и два поражения.

Ранее Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно пятёрки лучших центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оборонительного плана в настоящий момент.