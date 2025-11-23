ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 93:88.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 23 очка и совершивший два подбора. 18 очков и один подбор на счету Мело Тримбла.

В составе «Зенита» 21 балл набрал Георгий Жбанов. 12 очков и шесть подборов на свой счёт записал Лука Шаманич.

Московский ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. Санкт-петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.