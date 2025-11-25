«Детройт» одержал 13-ю победу подряд, повторив клубный рекорд
«Детройт» повторил важный клубный рекорд.
«Детройт» в понедельник взял верх над «Индианой» (122:117), одержав 13-ю победу подряд, что стало повторением клубного рекорда.
«Пистонс» повторили победные серии своих чемпионских команд 89/90 и 03/04 спустя два года после провального отрезка из 28 подряд поражений. Сейчас «Детройт» лидирует в Восточной конференции с результатом 15-2.
В среду «Детройт» попробует обновить клубный рекорд в матче с «Бостоном».
