БК ЦСКА объявил о переходе сербского центрового

Сербский центровой Лука Митрович подписал с контракт ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона, вступит в силу после прохождения баскетболистом медобследования в Москве.

В прошлом сезоне новичок красно-синих выступал за белградскую «Црвену Звезду». Спортсмен принял участие в 25 матчах Евролиги, где в среднем набирал 5,6 очка, 2,9 подбора и одну передачу за 12,5 минуты на площадке.

В 27 играх Адриатической лиги Лука в среднем набирал 6,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 1,4 передачи за 13,6 минуты на паркете.