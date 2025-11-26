Дончич обновил рекорд «Лейкерс» по очкам в первой четверти матча

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло 82:81 в пользу домашней команды.

В первой четверти защитник «Лейкерс» Лука Дончич отметился 24 набранными очками, установив новый клубный рекорд по результативности в одной четверти.

Предыдущее достижение принадлежало Коби Брайанту и Лу Уильямсу, которые в 2016 году набирали по 23 очка за четверть — этот рекорд продержался почти 10 лет. Кайл Кузма повторил этот результат в 2019 году. Примечательно, что сам Дончич недавно также набрал 23 очка за одну четверть в матче с «Миннесотой».