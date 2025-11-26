Гомельский ответил, приехал ли Димитриевич в БК «Зенит» только за деньгами

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно северомакедонского разыгрывающего «Зенита» Ненада Димитриевича.

– Как вам, мягко скажем, не важная игра Димитриевича в «Зените» по сравнению с УНИКСом? Очков набирает меньше, минут играет меньше. Приехал только за деньгами?

– В «Зените» у Димитриевича немного другая роль, чем в УНИКСе. У него есть конкуренция за место в составе в лице Трента Фрейзера. Тренер Александр Секулич не даёт Димитриевичу роль первой опции в атаке. Игроку приходится приспосабливаться к этим требованиям, – написал Гомельский.

Димитриевич стал игроком «Зенита» летом 2025 года.