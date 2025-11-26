В «Автодоре» объяснили уход американского разыгрывающего

Президент «Автодора» Олег Родионов дал комментарий по поводу решения клуба о досрочном прекращении сотрудничества с американским разыгрывающим Алексом Хэмилтоном. Родионов заявил, что спортсмен оказался не в лучшей форме и подвёл команду.

«Хэмилтон в своём лучшем состоянии — игрок очень высокого уровня, именно поэтому мы и подписали с ним контракт. Рассчитывали, что Алекс станет одним из лидеров «Автодора» и поведёт команду за собой. К сожалению, американец нас сильно подвёл. Он приехал не готовым, без желания играть и приносить пользу клубу. «Химии» между разыгрывающим и командой не сложилось. По этим причинам мы приняли решение расстаться», — приводит слова Родионова пресс-служба саратовской команды.