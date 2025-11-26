Трехкратный чемпион НБА высказался о Йокиче

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин комплиментарно высказался о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, отметив его уникальность и стремление постоянно совершенствоваться.

© Чемпионат.com