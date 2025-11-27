16-летнего баскетболиста убило кольцом

16-летний индийский баскетболист погиб после того, как на него упало баскетбольное кольцо на тренировке. Об этом сообщает портал Indian Express.

Инцидент произошел из-за того, что игрок повис на кольце после броска. Предположительно, кольцо находилось в плохом состоянии, оно упало баскетболисту на грудь. Игрок был доставлен в больницу в течение 20 минут, однако скончался от полученных травм.

Как рассказал Indian Express отец игрока, тот был близок к попаданию в сборную Индии среди баскетболистов до 16 лет. Министр спорта региона отметил, что спортивный инспектор округа, в котором находилась школа, где погиб баскетболист, отстранен от должности, а работа спортивного учреждения приостановлена.