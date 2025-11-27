Умерла легендарная советская баскетболистка

В четверг, 27 ноября, на 87-м году жизни скончалась легендарная баскетболистка ХХ века Людмила Сергеевна Базаревич, о чём сообщили в Российской федерации баскетбола (РФБ).

В своей клубной карьере выступала за команды «Строитель»/«Труд» с 1957 по 1961 год, а с 1962 по 1974 играла за «Серп и Молот».

Людмила Сергеевна является двукратной чемпионкой мира — в 1964 году в Перу и в 1967-м в Чехословакии. С 1962 по 1970 становилась чемпионкой Европы в составе СССР. В 1961 году в составе советской команды завоевала серебряную медаль на Универсиаде в Софии.

Базаревич является заслуженным мастером спорта СССР.

Сыном Людмилы Сергеевны является бывший тренер сборной России Сергей Базаревич.