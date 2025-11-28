Турецкие команды «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» не намерены проводить матчи Евролиги в Израиле. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Донатас Урбонас.

«По данным источников, на данный момент «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» не планируют отправляться в Израиль. Ожидается, что их матчи Евролиги пройдут на нейтральных площадках», — написал Урбонас на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что матчи Еврокубка и Евролиги с декабря вновь будут проводиться в Израиле. До этого клуба из этой страны принимали соперников в Белграде (Сербия) и Софии (Болгария).