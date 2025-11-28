В Евролиге раскрыли, как изменится формат турнира

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас объявил о планах масштабного изменения формата турнира в ближайшие годы, передает Sport24.gr.

«В идеале мы стремимся к формату с 24 командами, разделенными на две конференции. Также рассматриваем введение нового турнира в середине сезона или проведение Матча всех звезд. Цель — сделать календарь менее насыщенным», — сообщил Мотеюнас.

Другим важным направлением развития станет увеличение стоимости Евролиги до 3 миллиардов евров в течение трех-пяти лет. По словам Мотеюнаса, этот показатель был согласован с клубами и руководством соревнования.

