Дабл-дабл Дончича и 33 очка Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан» в НБА

Утром 1 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча проходила на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 133:121.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий Лука Дончич — дабл-дабл из 34 очков, 12 подборов и семи передач. Американский защитник Остин Ривз набрал 33 очка, а также отдал пять подборов и восемь ассистов. У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Брайс Макгауэнс, на счету которого 23 очка, семь подборов и пять передач.

Таким образом, «Лейкерс» выиграл седьмой матч подряд в НБА, а «Нью-Орлеан» одержал лишь одну победу в последних 13 матчах.