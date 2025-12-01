Эксперт поделился мнением о будущем Леброна Джеймса

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о будущем лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Как считает Смит, руководство калифорнийского клуба может принять решение расстаться со спортсменом из-за его возраста, а не из-за качества его игры. В настоящий момент Леброну 40 лет.

